New York Times: İran, Haniye suikasti ile ilgili üst düzey istihbarat görevlileri, askeri yetkililer ve bina personelini tutukladı

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT) İsmail Haniye suikasti ile ilgili yeni bir bilgi paylaştı.



Habere göre İran, Hamas lideri Haniye'nin güvenlik ihlali sonucu suikasta kurban gittiği Tahran'daki Devrim Muhafızları Kudüs Gücü tarafından işletilen misafirhanede, aralarında üst düzey istihbarat görevlileri, askeri yetkililer ve personel çalışanlarının da bulunduğu en az 24 kişiyi tutukladı.



Gazete bilgiyi, soruşturmalarla ilgilenen iki İranlı kaynağa atıfta bulunarak paylaştı.

NYT daha önce Haniye'nin Tahran'da kaldığı ve sıkı güvenlik önlemleri altında korunan misafirhaneye gizlice sokulmuş bir patlayıcı ile öldürüldüğünü iddia etmişti.



Haber, iki İranlı ve bir Amerikalı görevlinin de aralarında bulunduğu yedi Ortadoğulu yetkiliye dayandırılmıştı.

Yetkililere göre bomba yaklaşık iki ay önce misafirhaneye saklanmıştı. Misafirhane, Devrim Muhafızları Kolordusu tarafından işletiliyor ve korunuyor.



New York Times'a konuşan beş yetkili, Haniye'nin misafirhanedeki odasında olduğu doğrulandıktan sonra bombanın uzaktan patlatıldığını söyledi.

Patlamada Haniye'nin korumalarından biri de hayatını kaybetti.

Ortadoğulu yetkililere göre Haniye, Tahran'ı ziyaret ettiğinde birkaç kez daha bu misafirhanede kalmıştı.