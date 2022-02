New York Times, ünlü kelime oyunu Wordle'ı satın aldı

Yazılım mühendisi Josh Wardle tarafından Ekim ayında yazılan kelime oyunu Wordle, New York Times tarafından satın alındı.



Oyun, altı tahminde beş harfli bir kelime bulacak şekilde Bulmaca kareleri gibi tasarlandı. Oyunun NYT’a satılması konusunda açıklama yapan Josh Wardle “Bu başarı biraz yoğun olmadı desem yalan olur. Sonuçta tek bir kişiyim” ifadelerini kullandı.



Wardle “Wordle’ın yönetimini alıp ileriye taşımaları için New York Times ile anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan inanılmaz derece memnunum. Wordle'nin hikayesini takip ettiyseniz, NYT oyunlarının (bulmacaları) onun kökeninde büyük rol oynadığını bilirsiniz” dedi.



‘WORDLE’I SATIN ALMAKTAN HEYECAN DUYUYORUZ’



Bulmaca benzeri oyunlarının 2021 yılında 500 milyon kez oynandığını vurgulayan NYT açıklamasında “New York Times oyunları, 1942'de The Crossword'ün (Bulmacanın) piyasaya sürülmesinden bu yana bulmaca çözenleri büyüledi. Kültürel bir fenomen haline gelen popüler günlük kelime oyunu Wordle'ı satın aldığımızı duyurmaktan heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullandı.



NEW YORK TIMES PAZAR BULMACASI



İkinci Dünya Savaşı sırasında Pearl Harbor'ın bombalanmasından sonra, bir New York Times editörü, savaş yorgunu okuyucularını rahatlatmak için gazetede bir bulmaca yayınlamaya karar vermişti.



İlk bulmaca 15 Şubat 1942 Pazar günü yayınlamlanan gazetede o günden itibaren okuyucular arasında popüler bir bulmaca oldu. Günümüzde ise internet ortamına taşınan NYT Pazar bulmacası 300’den fazla medya şirketinde ve internet ortamında yayınlanmaya devam ediyor.