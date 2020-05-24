New York Times'tan corona kurbanların saygı sayfası

Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının yüz bine ulaştığı ABD'de New York Times gazetesi ölenler anısına özel bir sayfa yayımladı. Gazete, yüz bine yaklaşan can kayıpları için "Onlar sadece listedeki isimler değil. Onlar biziz" ifadelerini kullandı.

NTV Haber 24.05.2020 - 11:38

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Amerikan New York Times gazetesi 24 Mayıs tarihli giriş sayfasının tamamına, hayatını kaybeden bin kişinin isimlerine yer verdi.

Yüz bine yaklaşan can kayıpları için ise, "Onlar sadece listedeki isimler değil. Onlar biziz" ifadeleri yer aldı.

New York Times gazetesi, hayatını kaybedenlerin isimlerinin yanında kişilerin hayalleri ve hayatlarına dair de kısa bilgiler verdi.

Özel sayfada, 19 yaşında Türkiye'den ABD'ye göç etmiş olan Azade Kılıç'ın adına da yer verildi. Gazete, 69 yaşında hayatını kaybeden Kılıç'ın iki kez kanser hastalığını yendiğini yazdı.

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