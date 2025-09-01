New York Times'tan İsrail’e sert çıkış: Gazetecileri susturmak savunulamaz

ABD merkezli New York Times gazetesinin (NYT) yayın kurulu "İsrail'in Gazze'deki yayın yasağı savunulamaz" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Yazıda, İsrail'in saldırılarına başlamasından bu yana öldürülen gazetecilerden, Gazze'ye basın mensuplarının girişinin yasaklanmasına kadar uzanan İsrail’in gazetecilere yönelik baskıları eleştirildi.

NYT, haberciliğin ve savaş muhabirliğinin her zaman tehlikeli olduğunu ancak Gazze'deki gazetecilerin, diğer savaş muhabirlerinden farklı tehlikelerle karşı karşıya kaldığını aktardı.

Yazıda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını başlatmasından bu yana öldürülen 63 bin kişi arasında 200 kadar gazeteci bulunduğu, bunların büyük çoğunluğunun İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü hatırlatıldı.

"NEREDEYSE TAMAMLI FİLİSTİNLİ"

Gazetecileri Koruma Komitesinin 1992’den bu yana tuttuğu kayıtlara göre son iki yılın gazeteciler için en ölümcül yıllar olduğunu belirten NYT, "Bu ölümler, Gazze’de yaşanan acı verici insanlık trajedisinin bir başka katmanını oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Makalede, "Birçok cesur gazeteci dünyanın savaşı kavramasına yardımcı olmaya çalışırken hayatını kaybetti" denildi ve İsrail'in medya mensuplarının Gazze'ye girişini yasakladığı, öldürülen gazetecilerin neredeyse tamamının Filistinli olduğu belirtildi.

NYT yazısında, "Ancak uluslararası gazetecilerin sahadaki savaşı takip etmesine izin verilmemesi, İsrail hükümetinin demokratik ülkelerin standardına uymadığının bir örneğidir" denildi.

"İSRAİL SAVAŞIN TÜM DEHŞETİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR"

İsrail'in uluslararası medyayı dışarıda tutarak, savaşın tüm "dehşetini" gizlemeye çalıştığını gösterdiği belirtilen yazıda, sosyal medya ve Filistinli gazetecilerin çalışmaları sayesinde Gazze'deki kitlesel ölümler, açlık ve yıkımın görünür hale geldiği ve bunun büyük tepkilere yol açtığı vurgulandı.

Yazıda, normalde hükümetlerin savaş bölgesinde çalışan gazeteciler için önlemler alıp adımlar attığını ancak İsrail'in bu konuda alenen başarısız olduğunu aktarıldı. "Öldürülen gazeteciler arasında daha fazla ABD veya diğer milletlere mensup kişiler olsaydı, İsrail muhtemelen onları korumak için daha fazla çaba gösterirdi" vurgusu yapıldı.

Geçen hafta İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarını hatırlatan NYT, İsrail'in "savaşın gerçeklerini ortaya çıkarmaya çalışan insanların hayatını hiçe saydığını"nın altını çizerek, İsrail hükümetini gazetecilerin Gazze'ye girişine izin vermeye çağırdı.