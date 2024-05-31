New York Times'tan tarihi Trump manşeti: "Suçlu"

Eski başkan Donald Trump'a sus payı davasında verilen kararın ardından ABD’li New York Times gazetesi, tarihi manşetiyle dikkat çekti. Gazete, kapağında Trump’ın bir fotoğrafına yer verip büyük puntolarla “Suçlu” yazdı.

New York Times'tan tarihi Trump manşeti: "Suçlu"

Eski başkanı ’ın sus payı davasında suçlu bulunması basınının gündeminde. 

Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, altı haftadır devam eden "sus payı" davasında suçlu bulundu.

Mahkemenin 12 kişilik jüri heyeti, Trump'ın, hakkındaki 34 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar verdi.

Böylelikle ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle ilk kez hakim karşısına çıkan eski bir başkan suçlu bulunmuş oldu.

ABD'nin en köklü gazeztelerinden New York Times (NYT), bugünkü manşetinde Trump davasına yer verdi.

Tarihi bir manşet hazırlayan NYT, Trump'ın büyük bir fotoğrafıyla birlikte şu başlık ve spotu kullandı: 

"Suçlu"

"Jüri Trump'ı 34 suçlamanın tamamından mahkum etti."

New York Times'tan tarihi Trump manşeti: "Suçlu" - 1
Eski ABD Başkanı Trump, "Sus payı" davasında suçlu bulundu

Eski ABD Başkanı Trump, "Sus payı" davasında suçlu bulundu

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"SUÇSUZ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ"

Trump, kararın duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, "Alınan karar rezilliktir, ben suçsuzum" dedi.

Başkan ise "'ı Oval Ofis'in dışında tutmanın tek yolu var: O da sandık" şeklinde bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

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