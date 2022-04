New York Vali Yardımcısı rüşvet ve dolandırıcılıktan gözaltına alındı

New York Vali Yardımcısı Brian Benjamin'in bir kampanyaya kaynak sağlamak için dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.



ABD Adalet Bakanlığının internet sayfasından yapılan açıklamada, Vali Yardımcısı Benjamin'in yetkililere teslim olduğu ve New York'ta federal bir yargıcın önünde, hakkındaki dolandırıcılık ve rüşvet iddialarıyla ilgili ifade verdiği belirtildi.



Gözaltı işlemi, Manhattan bölgesindeki federal savcıların ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Benjamin'in bir kampanyaya finansman sağlamakla ilgili dolandırıcılık planına bilerek katılıp katılmadığıyla ilgili soruşturma başlattığı haberlerinin ardından gerçekleşti.



Vali Yardımcısı hakkında hazırlanan iddianamede, Benjamin'in New York Eyalet Meclis Üyesi olduğu dönemde Harlem bölgesindeki bir emlak firması için 50 bin dolarlık bir hibenin onaylanmasına yardımcı olduğu, karşılığında ise Haziran 2019'da firma sahibinin akrabalarından toplam 25 bin dolarlık çek aldığı kaydedildi.



New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams yaptığı açıklamada, "Brian Benjamin gücünü, kendi siyasi kampanyalarına katkıları karşılığında devlet tarafından finanse edilen bir hibeyi güvence altına almak için kullandı" denildi.



2021'de Kathy Hochul tarafından Vali Yardımcısı olarak atanan Benjamin'in görevinden istifa edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.