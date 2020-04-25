New York Valisi: Hareket etmekte çok geç kaldık

New York Valisi Cuomo, corona virüsün ülkeye, uçuşların ilk yasaklandığı Çin'den değil Avrupa'dan geldiğini söyledi. Resmi açıklamanın aksine ilk vakanın 1 Mart'tan haftalar önce geldiğini belirten Cuomo, "Hareket etmekte çok geç kaldık" dedi.

ntv.com.tr 25.04.2020 - 17:34

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ABD'nin New York Eyaleti Valisi Andrew Cuomo'dan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.

Cuomo, Başkan Donald Trump'ın şubat ayında Çin'den ülkeye girişleri yasakladığını, ancak Avrupa için mart ayına kadar herhangi bir yasak kararı gelmediğini hatırlattı.

"Şubat ayını boşa geçirdik" diyen Cuomo "Biz harekete geçtiğimizde iş işten geçmişti" ifadelerini kullandı.

"HAFTALAR ÖNCE SIÇRADI"

Kuzeydoğu Üniversitesinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaşan Cuomo, New York'taki ilk resmi corona virüs vakasının 1 Mart'ta tespit edildiğini ancak hastalığın kente haftalar önce sıçradığını belirtti.

21 BİNDEN FAZLA ÖLÜM

Salgının ABD'deki merkez üssü halindeki New York'ta vaka sayısı 270  bini aşmış durumda. Sadece New York eyaletindeki can kayıpları ise 21 binden fazla.

NEW YORK'TAKİ TOPLU MEZAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

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