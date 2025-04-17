New York'ta 10 gardiyan bir mahkumu döverek öldürdü

New York'taki bir hapishanede 22 yaşındaki bir mahkum 10 garidayn tarafından öldüresiye dövüldü. Olayın ardından ABD yetkilileri 10 gardiyandan ikisini birinci dereceden cinayetle suçladı.



Mahkumlar, Mid-State Islahevinde birkaç gardiyanın Messiah Nantwi adlı mahkumu ciddi şekilde dövdüğünü aktardı.



Hastaneye kaldırılan mahkum, 1 Mart'ta hayatını kaybetti. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, dayaklar sonucunda Nantwi'nin "ağır kafa travması ve vücudundaki diğer birçok yaralanma nedeniyle öldüğü" belirtiliyor.



Altı gardiyan Brooks'un ölümüyle ilgili cinayet suçlamalarını kabul etmedi ve olayla ilgili diğer cezaevi personeli de suçlandı.

