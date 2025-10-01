New York'ta 17 katlı bina kısmen çöktü

New York İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Bronx'ta yoksul ailelerin yaşadığı 17 katlı tuğla binanın bacasının sabah erken saatlerde yıkıldığı bildirildi.

İtfaiye olayı “büyük acil durum” olarak bildirdi. İtfaiye ekiplerinin enkazda arama yaptığı bildirildi. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan yok.

Departmanın açıklamasında, apartmanın 17 katı boyunca uzanan bacanın tuğlalarının binanın avlusunda büyük bir enkaz oluşturduğu belirtilerek, şimdiye kadar bir yaralanma veya can kaybına rastlanmadığı bilgisi paylaşıldı.

HASARIN BOYUTLARI ARAŞTIRILIYOR



New York Şehri Konut İdaresi de bir sosyal konut projesi dahilinde inşa edilen ve dar gelirli vatandaşların yaşadığı binadaki kısmi çöküşün nedeninin ve hasarın boyutunun araştırıldığını açıkladı.



New York Acil Durum Yönetimi ise tahliye edilen yüzlerce kişi için binaya yakın bir toplum merkezinin "geçici bir barınağa dönüştürüldüğünü" kaydetti.

