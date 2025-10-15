New York'ta altı yıl sonra ilk chikungunya vakası görüldü

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York eyaletindeki sağlık yetkilileri, eyalette altı yıl aradan sonra ilk yerel chikungunya vakası tespit edildiğini duyurdu.



Associated Press (AP) ajansının haberine göre New York Eyaleti Sağlık Departmanı, sivrisinek yoluyla bulaşan virüsün Long Island'daki Nassau County'de yaşayan bir kişide tespit edildiğini bildirdi.



VAKANIN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR



Nassau County Sağlık Departmanından yapılan ayrı bir açıklamada, hastanın ağustos ayında ülke dışına çıkmadan ancak bölge dışına seyahat ettikten sonra belirti göstermeye başladığı belirtildi.



Yetkililer, kimliği açıklanmayan kişinin enfeksiyonu nasıl kaptığının henüz netleşmediğini kaydetti.



Uzmanlar, vakanın büyük ihtimalle enfekte bir sivrisinek ısırığı sonucu ortaya çıktığını değerlendiriyor.



Öte yandan virüsün yerel sivrisinek popülasyonunda tespit edilmediği ve bölgede bulaşmanın sürdüğüne dair bir işaret bulunmadığı vurgulandı.



BULAŞMA RİSKİ DÜŞÜK



Chikungunya virüsünü taşıyabilen sivrisinek türünün, Long Island başta olmak üzere New York metropol bölgesinin bazı kesimlerinde bulunduğu biliniyor.



Yetkililer, hastalığın insanlar arasında doğrudan bulaşmadığının altını çizdi.



Bununla beraber Eyalet Sağlık Komiseri James McDonald, sonbaharın serinleyen hava koşullarının sivrisinek faaliyetini azaltması nedeniyle bulaşma riskinin “çok düşük” olduğunu söyledi.



CHIKUNGUNYA VİRÜSÜ NEDİR?



Chikungunya virüsü, Aedes türü sivrisinekler aracılığıyla bulaşan ve tropikal bölgelerde hızla yayılan bir enfeksiyon hastalığı.



Aniden yükselen ateş, şiddetli eklem ağrısı, baş ve kas ağrıları, halsizlik ve ciltte döküntülerle kendini gösteren virüs, genellikle ölümcül olmasa da hastalarda uzun süren eklem ağrılarına yol açabiliyor.



Henüz özel bir tedavisi bulunmayan hastalıkta, semptomları hafifletmeye yönelik destekleyici tedavi uygulanıyor.