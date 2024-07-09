New York'ta aşırı sıcak nedeniyle metal köprünün mekanizması bozuldu

ABD’nin New York kentinde Bronx ile Manhattan’ı birbirine bağlayan Harlem nehri üzerindeki açılır kapanır köprünün, aşırı sıcaklar nedeniyle açık vaziyette kilitli kaldığı belirtildi.

New York'ta aşırı sıcak nedeniyle metal köprünün mekanizması bozuldu

Yerel medyaya yansıyan haberlerde, 3. Cadde Köprüsü’nün çelik unsurlarının sıcak nedeniyle genişlediği ve açık haldeyken kilitleme mekanizmasının sıkışıp kaldığı aktarıldı.

araç trafiğine kapatılırken, video görüntülerinde itfaiye botlarının, çeliği soğutmak amacıyla nehirden köprüye su püskürttüğü görüldü.

New York'ta aşırı sıcak nedeniyle metal köprünün mekanizması bozuldu - 1

şehri, 35 derece sıcaklık ile yılın en yüksek seviyesini gördü.

1898 yılında açılır kapanır yapıda inşa edilen tek şeritli olarak araç trafiğinde kullanılıyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

DÜNYA HABERLERİ

Endonezya'da kaçak altın madeninde facia: 23 ölü

Endonezya'da kaçak altın madeninde facia: 23 ölü

DSÖ: İsrail'in tahliye emri sağlık hizmetlerine erişimi engelleyecek

DSÖ: İsrail'in tahliye emri sağlık hizmetlerine erişimi engelleyecek

Otizmde hızlı teşhis umudu! Basit bir dışkı testi yeterli olacak

Otizmde hızlı teşhis umudu! Basit bir dışkı testi yeterli olacak

Gazze'de ateşkes: Sisi ve CIA Direktörü Burns bir araya geldi

Gazze'de ateşkes: Sisi ve CIA Direktörü Burns bir araya geldi

Japonya’da aşırı sıcak: 19 kişi öldü

Japonya’da aşırı sıcak: 19 kişi öldü

Beyaz Saray yalanladı: "Biden'ın akli dengesi NATO'da konuşulmuyor"

Beyaz Saray yalanladı: "Biden'ın akli dengesi NATO'da konuşulmuyor"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...