New York'ta banka soygunlarında artış

ABD'nin New York eyaletinde banka soygunlarının 2022'de, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 42 arttığı belirtildi.



New York Polis Departmanı (NYPD) yetkililerinden edinilen bilgilerde, Ekim 2022'nin son haftasına kadar 135 banka soygununun gerçekleştiği, bu rakamın geçen yılın aynı döneminde 95 olduğu aktarıldı. Böylece banka soygunlarının yıllık bazda yüzde 42 arttığı kaydedildi.



Manhattan'da bir banka şubesinin marttan bu yana 4 kez silahlı soyguna uğradığı, yine şehir merkezindeki diğer bankalarda gerçekleşen 15 soygunun aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğinden şüphelenildiği belirtildi.



ABD genelinde 2019'da 2 bin 440 banka soygunu gerçekleşirken, bu rakamın 2021'de 1724'e gerilediği, ülke çapında banka soygunlarının tavan yaptığı yıl olan 1991'de ise 9 bin 388 banka şubesi hırsızların hedefi olduğu bildirildi.



OTOMOBİL HIRSIZLIĞI DA ARTTI



New York Belediyesince paylaşılan istatistiklere göre de şehir merkezindeki suç endeksi Ekim 2022'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artış gösterdi.



Ekim 2021'de, şehirde farklı kategorilerde 10 bin 324 suç işlenirken, bu rakam 2022'nin aynı döneminde 10 bin 930'a yükseldi. Aynı dönemde otomobil hırsızlığı yüzde 19,3, ev soygunları ise yüzde 8,9 arttı.



NYPD istatistiklerine göre, eylül ayındaki suç oranı, 2021'in aynı ayına göre yüzde 15,2 artmıştı.