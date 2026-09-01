NTV

New York'ta bıçaklı saldırı. Saldırgan öldürüldü

01.09.2026 05:31

New York'ta bıçaklı saldırı. Saldırgan öldürüldü
Anadolu Ajansı

ABD'de Times Meydanı'nda 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan polis tarafından öldürüldü.

AA
Google'da NTV'yi tercih et

New York kentindeki Times Meydanı'nda gerçekleşen bıçaklı saldırıda 2 kişi yalandı. Saldırgan polis tarafından öldürüldü.

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda biri kadın, biri erkek 2 kişiyi bıçaklayan kadın, polis tarafından vurulmasının ardından hayatını kaybetti.

 

Yerel saatle 16.30 sularında bir kadın ile bir erkeği bıçaklayan saldırgan, bölgedeki polis noktasının yakınında elindeki bıçakları bırakması yönündeki uyarılara uymayarak polislere doğru ilerlemesi üzerine ekipler tarafından vuruldu. 

 

Hastaneye kaldırılan saldırganın hayatını kaybettiği bildirildi. 

 

İKİ KİŞİ YARALANDI

 

Saldırıya uğrayan kadın da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralanan erkeğin kritik durumda tedavisinin sürdüğü belirtildi. 

 

Olay yerinde birden fazla bıçak ele geçirilirken, NYPD'nin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 