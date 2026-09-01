New York'ta bıçaklı saldırı. Saldırgan öldürüldü

ABD 'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda biri kadın, biri erkek 2 kişiyi bıçaklayan kadın, polis tarafından vurulmasının ardından hayatını kaybetti.

Yerel saatle 16.30 sularında bir kadın ile bir erkeği bıçaklayan saldırgan, bölgedeki polis noktasının yakınında elindeki bıçakları bırakması yönündeki uyarılara uymayarak polislere doğru ilerlemesi üzerine ekipler tarafından vuruldu.

Hastaneye kaldırılan saldırganın hayatını kaybettiği bildirildi.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Saldırıya uğrayan kadın da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralanan erkeğin kritik durumda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olay yerinde birden fazla bıçak ele geçirilirken, NYPD'nin olayla ilgili soruşturması sürüyor.