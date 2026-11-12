New York'ta bina çöktü. En az bir kişi öldü
12.11.2026 02:11
Son Güncelleme: 12.11.2026 02:14
Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
ABD'nin Brooklyn kent merkezinde bir bina çöktü. En az bir kişinin öldüğü olayda enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
Kurtarma ekipleri zamanla yarışıyor.
FDNY yetkilileri, çöken binanın Brooklyn kent merkezinde bulunduğunu, olayda en az bir kişinin hayatını kaybettiğini ve bazı yaralıların kurtarılmayı beklediğini açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bölgede devasa bir enkaz oluşturduğu görüldü.
Birçok itfaiyecinin enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştığı, enkaz kaldırma çalışmalarına onlarca vinç ve iş makinesinin katıldığı belirtildi.
Enkazdan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı.