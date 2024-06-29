New York'ta bir araç manikür salonuna daldı: 4 kişi öldü

New York'un Long Island bölgesinde bir aracın manikür salonuna dalması sonucu dört kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer kazanın nedenini araştırıyor.

New York'ta bir araç manikür salonuna daldı: 4 kişi öldü

Bir aracın 'nin kentindeki Long Island bölgesinde bir manikür salonuna girmesi sonucu en az dört kişi hayatını kaybetti, dokuz kişi de yaralandı.

Deer Park İtfaiye Departmanı Şef Yardımcısı Dominic Albanese'ye göre, araç salona "sonuna kadar" girdi.

Hayatını kaybedenlerin hepsinin kuaför salonunda bulunlar olduğu belirtildi.

Aracın sürücüsü ise hastaneye nakledildi.

Yaklaşık 150 itfaiyeci ve diğer görevliler olay yerine gönderildi.

Yetkililer kazanın nedenini araştırıyor.

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