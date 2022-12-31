New York'ta bir kişi aracına aldığı çok sayıda mağduru donmaktan kurtardı

ABD'nin çoğu eyaletinde etkili olan şiddetli soğuk ve kar fırtınasının ardından ilginç kurtarma hikayeleri gün yüzüne çıkmaya başladı.



Ölümcül fırtınanın en çok etkilediği bölgelerden New York'un Erie ilçesindeki Cheektowaga Polis Departmanı'na göre, arabasında veya sokakta yardım bekleyen 20'den fazla kişiyi önce aracıyla toplayan Jay Withey, sonra onları camını kırarak girdiği Pine Hill okul binasına taşıyarak donmaktan kurtardı.

Okul binasındaki güvenlik alarmının anında sinyal gönderdiği Cheektowaga Polis Departmanı, 23 Aralık'ta yaşanan olayı, arama kurtartma çalışmalarındaki yoğunluk geçtikten sonra ancak gelebildiği okuldaki güvenlik kameralarının kayıtlarından seyretti.



POLİS, BU SEFER TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN ARAMA İLANI PAYLAŞTI



Cheektowaga Polis Departmanı, sosyal medya hesaplarından, okulun video kaydındaki görüntüsünü paylaştığı Jay Withey isimli vatandaşa ulaşmaya çalıştıklarını, söz konusu şahsı, tanıyan veya görenlerin departmana bildirmelerini istedi.



Polis duyurunun devamında, bu kişinin fırtınadan kurtardığı insanları okula taşıyarak hayatlarını kurtardığı ve ayrılmadan önce, içeri girmek için okul camını kırmak zorunda kaldığından dolayı bir özür mektubu bıraktığı bilgisini paylaştı.



Cheektowaga Polisi, "Jay'in kim olduğunu tespit etmek ve hayat kurtaran eylemlerinin bilinmesini sağlamak istiyoruz. Lütfen Jay'i bulmamıza yardım edin" ifadesine yer verdi.

60'TAN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Polis departmanı, ilk paylaşımından saatler sonra olayın kahramanına ulaştıklarını, "Arkadaşları ve ailesinin yardımıyla muhteşem Jay'i bulduk! Şefimiz onunla konuşabildi ve kahramanca davranışlarından dolayı minnettarlığımızı ifade etti" açıklamasıyla duyurdu.



Polisin Twitter'daki fotoğraflı paylaşımının altında onlarca teşekkür yorumu yer aldı.



ABD'deki kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin yarısından fazlasını New York'un Erie ilçesi sakinleri oluşturuyor.

Yerel kaynaklardan derlenen bilgilere göre ise ülke genelinde 60'tan fazla kişi, aracıyla kaza yaparak, açık havada donarak veya kalp krizi geçirmek suretiyle hayatını kaybetti.