New York’ta bir sinagogda gizli tünel olduğu ortaya çıktı

ABD’nin New York kentinin Crown Heights semtindeki bir sinagogun altında yasa dışı bir şekilde tünel kazıldığı ortaya çıktı.



Tünelleri betonla kapatmak için sinagoga inşaat ve polis ekibi gönderildi.



Ancak işçiler ve polisler genç Ortodoks Yahudilerin tepkisiyle karşılaştı.



Tünellerin doldurulmasını önlemek isteyen Yahudiler inşaat ekiplerine ve polislere karşı direnince tansiyon yükseldi.



New York polisi çıkan olaylarda 10 Yahudiyi gözaltına aldı.



Geçtiğimiz ay keşfedilen tünellerin niçin kazıldığı henüz bilinmiyor.

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