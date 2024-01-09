New York’ta bir sinagogda gizli tünel olduğu ortaya çıktı

ABD'nin New York kentinde bir sinagogun altında gizli tünel olduğu ortaya çıktı. Yasa dışı bir şekilde kazılan tüneli kapatmaya gelen işçiler ve polis ekiplerine Yahudiler tepki gösterdi. Çıkan olaylarda 10 kişi gözaltına alındı.

New York’ta bir sinagogda gizli tünel olduğu ortaya çıktı

ABD’nin kentinin Crown Heights semtindeki bir sinagogun altında yasa dışı bir şekilde tünel kazıldığı ortaya çıktı.

Tünelleri betonla kapatmak için sinagoga inşaat ve polis ekibi gönderildi.

Ancak işçiler ve polisler genç Ortodoks Yahudilerin tepkisiyle karşılaştı.

Tünellerin doldurulmasını önlemek isteyen Yahudiler inşaat ekiplerine ve polislere karşı direnince tansiyon yükseldi.

New York polisi çıkan olaylarda 10 Yahudiyi gözaltına aldı.

Geçtiğimiz ay keşfedilen tünellerin niçin kazıldığı henüz bilinmiyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...