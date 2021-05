New York’ta corona virüs aşısı yaptıranlara 42 milyon lira kazanma şansı: Ücretsiz piyango bileti verilecek

Aşılama hızının yavaşladığını söyleyen Vali Andrew Cuomo, New York’ta son 14 gün içinde günde ortalama 123 bin 806 doz aşı yapıldığını ifade etti. Ancak, günlük doz ortalaması 216 bin 40 olduğu 12 Nisan’dan bu yana günlük aşılama oranı yüzde 43 düştü.

New York, 20 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 43'ünü, ulusal ortalama olan yüzde 37,8'in üzerine çıkarak tamamen aşıladı.



Cuomo, "Kararsızsanız veya aşı yaptırma konusunda şüpheleriniz varsa, şimdi ek bir ikramiyeniz var. Bu şansı kaçırmayın" dedi.



Bununla birlikte, "Vax and Scratch" pilot programının bir parçası olarak, 24-28 Mayıs tarihleri ​​arasında eyaletteki 10 toplu aşılama bölgesinden birinde aşı olanlar büyük ödülün 5 milyon dolar (42 milyon lira) olduğu Mega Multiplier Piyangosu için bir kazı kazan bileti alacak.



BENZER UYGULAMALAR DİĞER EYALETLERDE DE YAPILIYOR

Normalde ise söz konusu bilet 20 dolardan satılıyor. Ancak, bu çekilişte herkesin dokuzda bir oranında büyük ya da küçük bir şeyler kazanma olasılığı bulunuyor.



Diğer taraftan ABD’nin farklı eyaletlerinde de benzer aşı teşviği planları uygulanıyor. New Jersey Valisi, aşı olan kişilerin ücretsiz park yerlerinden yaralanabileceğini ve bir kadeh şarap kazanacağını, aynı zamanda yapılan çekilişin ardından, kendisi ve eşi Tammy Murphy ile birlikte özel bir akşam yemeği yiyebileceğini söyledi.



Geçen hafta, Ohio Valisi Mike DeWine ise eyaletin “Vax-a-Million” piyango sistemini duyurdu ve aşılan bazı öğrencilerin piyangoyu kazanması halinde eyaletteki üniversitelerde 4 yıl boyunca tam burslu olarak eğitim göreceğini açıkladı.

NEW YORK NEREDEYSE NORMALE DÖNDÜ



Öte yandan, New York’ta dün pandemi öncesi normale dönme yolunda en büyük adım atıldı. Bu kapsamda tamamen aşılanan kişilere maske ve mesafe zorunluluğu kaldırıldı. Restoran, müzeler, kafeler, barlar ve sinemalar tam kapasiteyle açıldı.Konuyla ilgili açıklama yapan New York City Belediye Başkanı Bill de Blasio, “New Yorklular nihayet daha fazla özgürlüğe sahip olabilecekleri bir noktaya ulaştılar. Bunu aşı yaptırarak kazandılar” ifadelerini kullanmıştı.

