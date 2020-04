New York'ta Covid-19 antikor testi olan 3 bin kişiden yüzde 14'ü enfekte çıktı

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York'ta antikor testleri yapmaya başlandığını, marketlere alışverişe giden ve rastgele seçilen 3 bin kişiye bu testin uygulandığını ifade etti.



Antikor testi yapılan 3 bin kişiden yüzde 13,9'una Covid-19 bulaştığının görüldüğünü aktaran Cuomo, ''Yapılan antikor testleri geneli yansıtırsa 2,6 milyon kişi, enfekte olup iyileşmiş olabilir." tahmininde bulundu.



Cuomo, New York'ta Covid-19 testi yapıldıktan sonra sonuçları pozitif çıkan 250 binden fazla kişi bulunduğunu, son 24 saatte 438 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam ölümlerin ise 15 bin 500'ü geçtiğini aktardı.



SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Covid-19 ölüm oranların oldukça yüksek olduğu bakım evlerinde önlemlerin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin ise soruşturma başlatılacağını bildiren Cuomo, ihlallerin yaşandığı bakım evlerine para cezası kesileceğini ya da lisanslarının iptal edileceğini kaydetti.



New York'taki bakım evlerinde şimdiye kadar 3 bin 500'den fazla kişi, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu rakamlar, eyaletteki toplam ölümlerin yaklaşık yüzde 20'sine denk geliyor.



Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de Covid-19'un bulaştığı kişi sayısı 845 bin 959'a ulaşırken, virüs nedeniyle 46 bin 972 kişi öldü.