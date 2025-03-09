New York'ta Elon Musk protestosu: Tesla bayisine zorla giren göstericiler gözaltına alındı

Manhattan bölgesindeki Tesla'nın otomobil bayisi önünde toplanan bir grup gösterici, Musk'ı ve ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin politikalarını protesto etti.

Bazı göstericiler, protesto sırasında Tesla bayisine zorla girerek bir süre oturma eylemi yapması üzerine New York Polisi (NYPD) tarafından gözaltına alındı.