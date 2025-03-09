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New York'ta Elon Musk protestosu: Tesla bayisine zorla giren göstericiler gözaltına alındı

ABD'nin New York kentinde, Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) başkanlığını yürüten iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil bayisine zorla girerek oturma eylemi düzenleyen göstericiler gözaltına alındı.

New York'ta Elon Musk protestosu: Tesla bayisine zorla giren göstericiler gözaltına alındı

Manhattan bölgesindeki 'nın otomobil bayisi önünde toplanan bir grup gösterici, Musk'ı ve Başkanı Donald Trump hükümetinin politikalarını protesto etti.

New York'ta Elon Musk protestosu: Tesla bayisine zorla giren göstericiler gözaltına alındı - 1

Bazı göstericiler, protesto sırasında  bayisine zorla girerek bir süre oturma eylemi yapması üzerine New York Polisi (NYPD) tarafından gözaltına alındı.

New York'ta Elon Musk protestosu: Tesla bayisine zorla giren göstericiler gözaltına alındı - 2

Bayi önünde döviz ve pankartlarla protestoya devam eden diğer göstericiler, "Musk seçilmiş biri değil", "Musk gitmek zorunda" sloganları attı.

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