New York’ta Filistin ve İsrail destekçileri karşı karşıya geldi

ABD’nin New York kentinde Filistin destekçileri ile İsrail destekçileri düzenledikleri protestolar ile karşı karşıya geldi. İki grup arasında zaman zaman sözlü sataşmalar yaşandı.

New York’ta Filistin ve İsrail destekçileri karşı karşıya geldi

bölgesinde faaliyet gösteren yanlısı sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından "Filistin için herkes dışarı" çağrısıyla yapılan gösteriye binlerce kişi katıldı.

Times Meydanı'nda toplanan her kesimden gösterici, ellerinde bayrak ve pankartlarla Filistin'e destek mesajı verdi.

"Filistin'e özgürlük" sloganı atan göstericiler, ellerinde "Filistin'e destek, işgale son", "Direniş haklıdır", "Apartheid 'e ABD yardımlarını kesin" yazılı pankartlar taşıdı.

İKİ GRUP ARASINDA SATAŞMALAR YAŞANDI

Diğer yandan, bir grup İsrail yanlısı gösterici de ellerinde İsrail bayraklarıyla protesto alanının karşı tarafında toplandı. İki grup arasında zaman zaman sözlü sataşmalar yaşandı.

Filistin yanlısı göstericiler, daha sonra sloganlar atarak İsrail'in New York Başkonsolosluğu önüne doğru yürüyüşe geçti.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri, burada da bir süre devam ettikten sonra sona erdi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...