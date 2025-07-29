New York'ta gökdelene silahlı baskın: 1'i polis 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti

New York'un Manhattan bölgesinde bir gökdelene uzun namululu silahla giren şüpheli ilk belirlemelere göre 1'i polis 4 kişiyi vurarak öldürdü. Saldırgan intihar etti.

New York'ta gökdelene silahlı baskın: 1'i polis 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti

Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha silahlı saldırıya sahne oldu. 'ta biri polis, 4 kişi vurularak öldürüldü.

Saldırı Manhattan'da meydana geldi.

Uzun namlulu AR-15 model tüfek taşıyan saldırgan çok sayıda finans şirketinin bulunduğu ve Amerikan Ulusal Futbol Ligi genel merkezine de ev sahipliği yapan bir gökdelene girdi.

Saldırganın kurşun geçirmez yelek giydiği belirtildi.

Şüpheli, binaya girdikten sonra etrafa ateş açtı.

Saldırıda biri polis, 4 kişi öldü. Amerikan basınına göre, 27 yaşındaki saldırgan etrafa ateş açtıktan sonra 33. kata çıkıp, saldırı silahıyla etti.

Polis ilk belirlemelere göre saldırıda terör bağlantısı olmadığı olmadığını düşünüyor.  

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