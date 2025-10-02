New York'ta iki uçak pistte çarpıştı

New York’un en işlek havalimanlarından LaGuardia’da, Delta Airlines’ın iştiraki Endeavor Air’e ait iki yolcu uçağı çarptı.



Biri iniş yaparken diğeri kalkışa hazırlanan uçakların çarpışması sonucu bir kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Delta, yaralanan kişinin bir kabin görevlisi olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

UÇAKLAR HASAR ALDI



ABD medyasında paylaşılan görüntülerde, uçaklardan birinin burun kısmında hasar oluştuğu görüldü. Liman İşletmesi, kazanın ardından LaGuardia Havalimanı’nda operasyonların aksamadığını duyurdu.



Delta, yaşanan olayı “taksi sırasında düşük hızda gerçekleşen çarpışma” olarak nitelendirdi ve güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi için yetkililerle iş birliği yapacağını bildirdi. İlk incelemelere göre kalkışa hazırlanan uçağın kanadı, piste yeni inen diğer uçağın gövdesine çarptı.



Toplam 93 yolcu ve mürettebatın bulunduğu iki uçakta başka bir yaralanma yaşanmadı.