New York'ta İran'a saldırı protesto edildi

ABD’nin İran’daki üç nükleer tesisi bombalamasının ardından, 22 Haziran Pazar günü New York’ta yüzlerce kişi sokağa çıkarak protesto gösterisi düzenledi.

Göstericiler, “İran’la savaşa hayır” sloganları atarak Washington’un İran’a yönelik askeri operasyonuna tepki gösterdi.



Protestoya katılan birçok kişi, ABD’nin İsrail’le olan yakın ilişkisini de sert sözlerle eleştirdi. Göstericiler, İsrail’in bölgedeki askeri eylemlerinin ABD tarafından desteklenmesini kınadı.

27 yaşındaki Naz Issa, gösteride yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Çatışmalar her geçen gün daha da büyüyor. İsrail, yüzlerce İranlıyı öldürdü, binlercesini yaraladı.”