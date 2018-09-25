Toplantıda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de yer alacak. Gayrı resmi görüşmede ağırlıklı olarak geçen yıl temmuz ayında İsviçre’nin Crans Montana kasabasında başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs müzakere sürecinin yeniden başlayıp başlayamayacağı değerlendirilecek.



KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, garantör ülkelerin gündeminde yalnızca Kıbrıs meselesi olacağını belirterek bunun Kıbrıs görüşmelerinin devam edeceği gibi bir anlam taşımadığını belirtti.



Özersay “Kıbrıs’ta 50 yıl boyunca müzakere aynı şekilde yapıldı, bir yere varılamadı. Bundan sonra ne olacak sorusunun cevabını sadece Kıbrıs’taki taraflar ve Birleşmiş Milletler değil garantör devletler de arıyor” diye konuştu.





