New York’ta küçük uçak düştü: 1 ölü

ABD’nin New York kentinde içinde altı kişinin bulunduğu bir uçak düştü. Uçağın cumartesi günü Copake yakınlarında açık alana düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti. Kaza hakkında açıklama yapan Columbia County Şerif Ofisi, kaç yolcunun kazadan sağ kurtulduğu hakkında bilgi vermedi.



CBS News haber sitesinin aktardığına göre, Şerif Ofisi’nden Jacqueline Salvatore, uçağın düştüğü esnada herhangi bir yapıya çarpmadığını ve “çamurlu koşullar” sebebiyle olay yerine ulaşmanın zor olduğunu bildirdi. Salvatore, kazaya neyin sebep olduğunun henüz netlik kazanmadığını sözlerine ekledi.



KAZANIN SEBEBİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ



Olay hakkında paylaşılan bilgilere göre, Şerif Ofisi, New York Eyalet Polisi ve itfaiye birimleri, dün yerel saatle öğlen saatlerinde yapılan ihbar sonrası harekete geçti. Federal Havacılık İdaresi (FAA) Mitsubishi MU-2B-40 model küçük uçağın Hudson’daki Columbia County Havalimanı’na gitmek üzere havalandığı bilgisini verdi.



FlightAware hava takip sitesinin verileri de aynı model bir uçağın saat 11.30 sıralarında Westchester County Havalimanı’ndan kalktığını ve 12.06’da iniş yapmasının planlandığını ortaya koydu. Kazayla ilgili soruşturmayı Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu’nun yürüteceği, kuruldan bir ekibin bölgeye gideceği belirtildi.



10 Nisan’da da bir helikopterin New York'taki Hudson Nehri’ne düşmesi sonucu altı kişi ölmüştü. Kazada yaşamını yitirenlerin Siemens Mobility'nin Demir Yolu Altyapısı Üst Düzey Yöneticisi Agustin Escobar, eşi Merce Camprubi Montal ile üç çocukları ve helikopter pilotu olduğu bildirilmişti.