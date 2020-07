New York'ta ofislerde çalışma oranı yüzde 10'un altında kaldı

ABD'de, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede vaka sayıları düştüğü için normalleşme yolunda 2'nci aşamaya geçilen New York'ta ofislere dönen çalışan sayısı yüzde 10'un altında kaldı.



Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesindeki bir araştırma haberine göre, iş yerlerinin açılmasına izin verilen New York şehrinde, binlerce işçi çalışan büyük firmaların çalışanlarının sadece yüzde 8-9'u ofislere döndü.



Emlak, bankacılık, teknoloji ve finans gibi çok sayıda işçi çalıştıran sektörlerin uzmanlarının verdiği bilgilere dayandırılan haberde, özellikle JPMorgan, Citigroup gibi finansal kuruluşların çok az sayıda çalışanının ofise dönmesine müsaade ettiği, Facebook, Twitter benzeri teknoloji firmalarının ise bu konuda daha da hassas olduğu ve çalışanlarına 2020 sonuna kadar evden çalışabileceklerini bildirdikleri bilgisine yer verildi.



Manhattan'da ofis binalarının yönetim ve güvenliğinden sorumlu en büyük firmalardan biri olan CBRE şirketinin açıkladığı yüzde 8'lik doluluk oranı da ofislere dönüşteki düşük rakamları doğrularken, New York'ta ofise dönen çalışan oranının haziran ayında sadece yüzde 2 olduğu bilgisi de paylaşıldı.



BÜYÜK FİRMALAR RİSK ALMAK İSTEMİYOR



Haberde, New York'ta vaka sayılarının düşmesine rağmen ofis ortamında çalışacak işçilerin sağlığı konusunda oldukça hassas davranan büyük firmaların yöneticilerinin bu konuda risk almaktan çekindiğine vurgu yapıldı.



Finansal alanda faaliyet gösteren firmaların kısmen işçilerinin ofiste çalışmasına sıcak baktığı, buna rağmen çoğu firmanın yüzde 25'ten daha fazla doluluk oranına müsaade etmediği belirtildi.



İş yerine gelen çalışanlardan, her seferinde bina yetkilileri tarafından vücut ateşlerinin ölçümünü yapmaları, maske ve sosyal mesafe gibi kurallara sıkı sıkıya uymaları talep ediliyor.



TOPLU TAŞIMA SORUN OLARAK GÖRÜLÜYOR



WSJ'nin uzman görüşlerine dayanarak elde ettiği sonuçlara göre, asıl sorunun ofisten daha çok metro, otobüs veya banliyö treni gibi toplu taşıma araçlarında yapılacak yolculuktaki virüs kapma riskine işaret edildi.



Ofislere dönüş için New York'ta henüz okulların açılıp açılmayacağı konusunun tam netlik kazanmamış olması da bir başka engel olarak gösterildi.



Haberde, okulların hiç açılmaması veya yarı zamanlı açılması durumunda, çocuk sahibi birçok çalışanın evden çalışmayı tercih edeceğine de değinildi.

EVDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİLEBİLİR Mİ?