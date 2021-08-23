New York'ta okul çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, öğretmen ve okul çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Aşı yaptırmayanlara düzenli test seçeneği sunulmadı.

AP - Anadolu Ajansı 23.08.2021 - 20:24

New York'ta okul çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi

İlişkili Haberler

SON DAKİKA: SON DAKİKA HABERİ: FDA'dan Pfizer/BioNTech aşısına tam onay

SON DAKİKA: SON DAKİKA HABERİ: FDA'dan Pfizer/BioNTech aşısına tam onay

ABD'nin New York şehrinde okullarda öğretmenlere ve diğer çalışanlara yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı zorunlu hale getirildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA), Pfizer/BioNTech’in Covid-19 aşısına tam kullanım onayı vermesinden hemen sonra, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, devlet okullarında çalışan herkesin 27 Eylül’e kadar ilk doz aşısını yaptırmak zorunda olduğunu duyurdu.

Aşı yaptırmayan okul çalışanlarına düzenli test yaptırmak gibi bir seçenek sunulmazken, aksi durumda uygulanacak yaptırım konusunda açıklama yapılmadı.

Şehirde daha önce okul çalışanları, diğer şehir çalışanları gibi aşı yaptırmak ya da düzenli olarak test olmak zorundaydı.

New York şehrinde 1 milyona yakın öğrenci 13 Eylül’de okula başlayacak.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...