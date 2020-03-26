New York'ta önlükleri tükenen bazı hemşireler çöp poşeti giydi

Corona virüs salgının yol açtığı kayıpların her geçen gün arttığı ABD'de, salgının merkezi olan New York'tan, sağlık çalışanlarının hangi şartlarda görev yaptıklarını gösteren bir fotoğraf paylaşıldı.

Anadolu Ajansı 26.03.2020 - 06:15 | Son Güncelleme : 26.03.2020 - 06:16

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ABD'de corona virüs salgınının merkezi haline gelen New York'ta, önlükleri tükenen bazı hemşireler çöp poşetlerinden yaptıkları önlükleri giydi.

Mount Sinai West hastanesinin hemşireleri, önlük haline getirdikleri çöp poşetlerini giyerek fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Facebook hesabından paylaşılan fotoğrafın altında ''Hastanede laboratuvar önlüğü kalmadı. Maske de yok ve tek kullanımlık maskeleri tekrar tekrar takıyoruz.'' ifadeleri yer aldı.

ABD'de corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçerken, vaka sayısı da 68 bin 572'e ulaştı.

Ülke genelindeki vakaların yaklaşık yüzde 50'sinin bulunduğu New York'ta ise vaka sayısı 30 bini geçti.

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