New York'ta otobüs kazası: 5 ölü
ABD'nin New York eyaletinde Niagara Şelalesi gezisinden dönen turistleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi. Kazada en az 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Eyalet polisi, yaptığı açıklamada, Niagara Şelalesi'nden New York kentine dönen yolcu otobüsünün Genesee bölgesinde devrildiğini belirtti.
Otobüs şoförü aşırı hız ve dikkat dağınıklığı nedeniyle aracın kontrolünü kaybetti.
Yoldan çıkan otobüs devrildi.
Yetkililer kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
New York polisi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
