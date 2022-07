New York'ta silah taşımak isteyenler sosyal medya bilgilerini paylaşacak

New York'ta sivillerin silah taşımasını kısıtlayan kararın ABD Yüksek Mahkemesi tarafından iptal edilmesinden sonra eyalet yönetiminin, üzerinde görünmez şekilde silah bulundurmak isteyenlerin "sosyal medya hesaplarının bilgilerini paylaşması zorunluluğunu" ateşli silahlarla ilgili mevcut bir karara eklediği bildirildi.



New York Valisi Kathy Hochul tarafından imzalanan ek kararın eylülden itibaren yürürlüğe gireceği, bu şekilde gizli tabanca taşımak isteyenlerin sosyal medya hesaplarından "karakterlerini ve davranışlarını gözden geçirme" imkanının olacağı vurgulandı.



Ek kararla ilgili endişelerini dile getiren New York Şerifler Derneği direktörü Peter Kehoe, yeni uygulama için henüz ek personel ve bütçe ayrılmadığını, ayrıca kararın silah edinme hakkını koruyan Anayasa'nın 2. Ek Maddesi'ni ihlal edebileceği endişesiyle yerel yetkililerin çekimser davranabileceğini ifade etti.



ABD Yüksek Mahkemesi 23 Haziran'da, New York eyaletinin sivillerin silah taşımasını kısıtlamaya yönelik kararını Anayasa'nın 2. Ek Maddesi'ne aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmişti.



ABD Başkanı Joe Biden, kararın açıklanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, 1911'de New York eyaletinin, silah taşımak isteyen kişilerden buna ihtiyacı olduğuna dair belge talep ettiğini aktarmıştı.



Biden, ABD vatandaşlarına silah edinme hakkı tanıyan Anayasa'nın 2. Ek Maddesinin mutlak olmadığını belirterek tüm ülkeyi silahlı şiddete karşı durmak için sesini yükseltmeye davet etmişti.



