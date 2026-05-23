New York'ta tersane patlaması. 16 yaralı
23.05.2026 03:05
Son Güncelleme: 23.05.2026 03:08
Anadolu Ajansı
New York'ta bir tersanede yangın çıktı, söndürme çalışması sırasında patlama meydana geldi. 3'ü ağır 16 kişi yaralandı.
ABD'nin New York eyaletinde bağlı Staten Island bölgesindeki bir tersanede çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında patlama yaşandı.
New York İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada, yangın ve patlama nedeniyle en az 16 kişinin yaralandığı, bunlardan üçünün durumunun ciddi olduğu ifade edildi. Olay yerinde 200’den fazla itfaiye ve sağlık görevlisinin bulunduğu belirtilen açıklamada, yangın ve patlamanın nedeninin araştırıldığı aktarıldı.