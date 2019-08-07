Her gün binlerce turistin ziyaret ettiği Times Meydanı'nda bir motosikletten çıkan sesler, silah sesi sanılınca kısa süreli panik yaşandı.
Meydandaki kalabalık hızlı bir şekilde kaçıştı. O an'lar bölgedeki kameralarca kaydedildi. Patlama sesinin daha sonra bir motosikletten geldiği anlaşıldı.
New York polis departmanı olayın ardından Twitter'dan, "Times Meydanı'nda silahlı saldırı yok. Motosikletten çıkan sesler, silah sesi gibi duyuldu. Lütfen panik olmayın. Times Meydanı oldukça güvenli bir alan'' açıklamasında bulundu.
ABD'de geçtiğimiz hafta sonu iki ayrı silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetmişti.
New York'ta Times Meydanı'nda silah sesi paniği
NTV HaberDünya
New York'un ünlü ve en kalabalık yerlerinden Times Meydanı'nda motosikletten çıkan ses silah sesi zannedilince kısa süreli panik yaşandı.
Her gün binlerce turistin ziyaret ettiği Times Meydanı'nda bir motosikletten çıkan sesler, silah sesi sanılınca kısa süreli panik yaşandı.