New York'ta toplu taşımadaki maske zorunluluğu kaldırıldı

ABD'nin New York eyaletinde, toplu taşımada maske kullanma zorunluluğu 28 ay sonra kaldırıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.09.2022 - 14:20

New York'ta toplu taşımadaki maske zorunluluğu kaldırıldı

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Vali Kathy Hochul'un açıklamasına göre, tren, otobüs ve diğer toplu taşıma araçları ile havalimanlarında maske zorunluluğu kaldırıldı.

Hochul, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) tavsiyeleri doğrultusunda, maske kullanımının artık tercihen yapılabileceğini söyledi.

Vali Hochul ayrıca, maskelerin taksi, ortak kullanmlı araçlar, evsiz barınakları, ıslah evleri ve gözaltı merkezlerinde de zorunlu olmayacağını sözlerine ekledi.

'ta maske zorunluluğu ilk kez Nisan 2020'de corona virüs vakalarının artmasıyla getirilmişti. 

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