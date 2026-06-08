New York'ta tren istasyonunda bıçaklı saldırı. 5 yaralı

New York İtfaiyesi'nden yapılan açıklamaya göre sağlık ekipleri ihbar üzerine yerel saatle 19.00 sıralarında olay yerine sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır, ikisinin orta, diğerlerinin ise hafif olduğu belirtildi. Tüm yaralıların tedavi için Bellevue Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Yetkililer gözaltına alınan şüpheli hakkında ise ayrıntı paylaşmadı.

Saldırı , New York'un en yoğun ulaşım merkezlerinden biri olan Penn İstasyonu'nda meydana geldi. Olay, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi günü Madison Square Garden'da oynanacak NBA Finalleri üçüncü maçını izlemesinin planlandığı günün öncesinde yaşandı. Madison Square Garden, Penn İstasyonu'nun hemen üzerinde bulunuyor.

Başkanın ziyareti nedeniyle bölgede zaten geniş güvenlik önlemleri alınmıştı. Gizli Servis, New York Polisi ve diğer güvenlik birimlerinin maç için yoğun şekilde görev yapması bekleniyordu.

Yetkililer, bıçaklı saldırının pazartesi akşamı oynanacak NBA Finalleri karşılaşmasına yönelik güvenlik planlarını etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin henüz açıklama yapmadı. Her yıl milyonlarca yolcu, turist ve sporseverin kullandığı Penn İstasyonu'nun, NBA Finalleri maçı öncesinde normalden daha kalabalık olması bekleniyordu.