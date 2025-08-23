New York'ta tur otobüsü devrildi: 5 kişi öldü

ABD'nin New York eyaletindeki I-90 otoyolunda 54 kişinin bulunduğu bir tur otobüsü, şoförün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yolcudan bazıları otobüsten fırlarken, bazıları ise içeride sıkıştı.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. New York Valisi Kathy Hochul sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 5 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Otobüsün Niagara Şelalesi'nden New York şehrine dönüş yolunda olduğu öğrenildi.