New York'ta "Türk Günü" coşkuyla kutlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda New York'ta düzenlenen 42. Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüşü bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleşti.



Türk-Amerikan toplumunun yanı sıra KKTC, Azerbaycan ve Türk dünyasından da yoğun katılımın olduğu etkinlikte, New York ve çevre eyaletlerden gelenler, geçit törenini izlemek için Madison Caddesi'nin kaldırımlarına sıralandı.

ÇEŞİTLİ KURUM VE DERNEKLER DE ORADAYDI



Taraftar dernekleri, Türk kültür organizasyonları ve Türkçe eğitim veren okulların öğrencileri de yürüyüşe katıldı.



Madison 38. sokaktan başlayan ve 25. sokaktaki Madison Meydanı Parkı'na kadar devam eden yürüyüşün ardından binlerce kişi meydanda kurulan konser alanındaki etkinliklere katıldı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Türk Günü etkinliklerine katılanlara gönderdiği video mesajla seslendi.



Etkinliklere katılanlar arasında Washington Büyükelçisi Sedat Önal da vardı.

SPORCU VE SANATÇILAR DA KATILDI



42. Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü etkinliklerine aralarında Mete Gazoz, Yusuf Dikeç ve Buse Naz Çakıroğlu'nunda olduğu 7 milli sporcu da katıldı.



Kutlamalarda Burak Kut, Yavuz Bingöl ve Selma Geçer de birer konser verirken, Anadolu Ateşi dans topluluğu da bir gösteri yaptı