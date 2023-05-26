New York'ta Türk kadına saldırı: Emine Yılmaz Özsoy tren raylarına itildi

Bilmediği bir kişi tarafından metro yaklaşırken raylara itildi, ağır yaralandı. New York kentinde yaşanan olay, hem ABD'nin hem Türkiye'nin gündemine oturdu.

Olayda yaralanan Emine Yılmaz Özsoy'un durumu kritik.



Türkiye'den New York'a göç eden 35 yaşındaki illüstratör ve tasarımcı Özsoy, Manhattan metrosunda saldırıya uğradı. Özsoy, Kamal Semrade isimli saldırgan tarafından hareket halindeki metronun raylarına itildi. Özsöy ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Hastanede 12 saatlik bir ameliyat geçiren Özsoy'un durumunun kritik olduğu bildirildi. Omurgasındaki kırıklar ve kafasındaki kesikler nedeniyle zor bir ameliyat geçirdiği öğrenildi. Yakınları felç kalma riski olan Özsoy için internet üzerinden bağış kampanyası başlattı.



Genç kadını tren raylarına iterek yaralanmasına neden olan saldırgan Samrade'nin tutuklandığı öğrenildi. Samrade ile Özsoy arasında herhangi bir bağlantı olmadığı açıklandı ve saldırının nedensiz olduğu açıklandı.



"Cinayete teşebbüs" suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Samrade’nin kefaletsiz tutuklu yargılanmasına karar verildi.



New York’ta son yıllarda metro istasyonlarında artan saldırılar nedeniyle yetkililer, metrolarda polis memurlarının görevlendirilmesine karar vermişti.



Özsoy, 2017 yılında eşiyle birlikte New York’a taşınmadan önce Türk basınında sayfa tasarımcısı olarak görev yapıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleştiğinden beri bir yandan garsonluk yapıyor, bir yandan da tasarım kariyerinde ilerlemeye çalışıyordu.