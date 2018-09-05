Kabin görevlileri, Dubai’den giden Emirates Havayolları’na ait yolcu uçağında 10 yolcunun ciddi derecede rahatsızlandığını bildirdi..
Uçak JFK Havalimanı’nda karantinaya alındı. Çok sayıda ilkyardım ekibi olay yerine sevk edildi.
Yolcularda yüksek ateş, öksürük gibi şikayetlerin bulunduğu belirtilirken Emirates Havayolları 10 yolcunun hasta olduğunu doğruladı. Uçakta inceleme sürüyor.
New York Acil servis personeli, uçakta rahatsızlanan yolcuların tedavisinin havalimanında ve sağlık araçlarında yapıldığını açıkladı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.