New York'ta yüksek gerilim: Belediye başkanı seçimleri tarihe geçebilir
New York'ta bugün yapılcak kritik belediye başkanlığı seçimi, üç aday arasında geçecek. Anketlerde önde olan Zohran Mamdani'nin sosyalist politikaları Başkan Donald Trump'ın yakın takibinde. Peki Trump, Mamdani'nin kazanmasını neden istemiyor?
ABD'nin simge kenti New York, bugün yeni belediye başkanını belirlemek üzere sandık başında.
Mevcut belediye başkanı Eric Adams'ın yarıştan çekilmesiyle birlikte, Demokrat Parti'nin ilerici kanadından Zohran Mamdani, bağımsız aday olarak yarışan eski New York Valisi Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa arasındaki mücadele öne çıkıyor.
Seçim yarışı, özellikle Demokrat, sol kanat aday Mamdani ile tecrübeli siyasetçi Cuomo arasında yoğunlaşıyor.
Geçtiğimiz ay yapılan kamuoyu yoklamalarının çoğunda Mamdani, Cuomo'nun 10 ile 26 puan önünde yer alıyordu. Ancak CBS kanalının aktardığı ve AtlasIntel tarafından 25-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen son anket, aradaki farkın yüzde 7'ye kadar düştüğünü gösteriyor.
Mevcut belediye başkanı Eric Adams, başlangıçta ikinci dönem için aday olmayı planlamıştı. Parti ön seçimlerine katılmadan bağımsız aday olarak yola çıkan Adams, 28 Eylül'de kampanyasını sonlandırdığını duyurdu.
CNN'in haberine göre, Cuomo'nun destekçileri, eski valinin kazanma şansını artırmak için Adams'ı çekilmeye ikna etmeye çalışıyordu.
ABD Başkanı ve New Yorklu olan Donald Trump da aday sayısının azalmasını destekliyordu.
YARIŞIN FAVORİSİ: ZOHRAN MAMDANİ
Demokrat Parti ön seçimlerinde rekor sayıda oy alarak sürpriz bir zafer kazanan 34 yaşındaki Zohran Mamdani, seçilmesi hâlinde New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olacak.
Uganda ve Hindistan kökenli olan Mamdani, kendisini bir sosyalist olarak tanımlıyor.
Mamdani'nin ailesi, o beş yaşındayken Uganda'dan kısa bir süreliğine Güney Afrika'ya, iki yıl sonra da New York'a yerleşti. Annesi Mira Nair, tanınmış bir Hint asıllı Amerikalı film yapımcısı; babası Mahmud Mamdani ise Hindistan doğumlu Ugandalı bir akademisyen.
Mamdani, kendi yetiştirilme tarzını "imtiyazlı" olarak nitelendiriyor. Siyasete atılmadan önce düşük gelirli insanların evden çıkarılmasını önlemek için çalışan Mamdani, 2020'de New York Meclisi'ne seçildi.
KİRA ARTIŞLARINI DONDURACAK
Konut krizi, Mamdani'nin kampanyasının temel taşını oluşturuyor. Kirası sabitlenmiş 1 milyon daire için kira artışlarını dondurmayı, uygun fiyatlı konut sayısını artırmayı ve özel mülk sahiplerine yönelik denetimleri sıkılaştırmayı vaat ediyor.
Ayrıca, şehrin her idari bölgesinde belediyeye ait mağazalar açmayı, otobüsleri ücretsiz hâle getirmeyi, beş yaşın altındaki tüm çocuklar için okul öncesi eğitimi ücretsiz yapmayı ve asgari ücreti 16,50 dolardan 30 dolara çıkarmayı planlıyor.
Mamdani, yılda 1 milyon dolardan fazla kazananlardan yüzde 2'lik sabit vergi almayı ve kurumlar vergisini artırmayı hedefliyor.
VAATLERİN MALİYETİ 7 MİLYAR DOLAR
The New York Times'ın hesaplamalarına göre, Mamdani'nin vaatlerinin yıllık maliyeti yaklaşık 7 milyar doları buluyor.
Mamdani ise şirketlere ve varlıklı vatandaşlara yönelik vergi artışlarıyla şehir hazinesine yaklaşık 9 milyar dolar ek gelir sağlamayı öngörüyor. Mamdani'nin politikaları, özellikle iş dünyasından ve muhafazakâr çevrelerden tepki çekiyor.
Yatırımcı Bill Ackman, X hesabından yaptığı paylaşımlardan birinde, Mamdani'nin "işletme karşıtı politikalarının ve yüksek kurumlar vergisinin New York'taki istihdamı bitireceğini ve şirketlerin kaçmasına neden olacağını" belirtti.
Bunun yanı sıra Mamdani'nin Filistin haklarını uzun süredir desteklemesi, İsrail lobisine yakın çevrelerde endişe yaratıyor.
TECRÜBELİ RAKİP: BAĞIMSIZ ADAY ANDREW CUOMO
Demokrat Parti ön seçimlerinde Mamdani'ye karşı sürpriz bir yenilgi alan 67 yaşındaki Andrew Cuomo, yarışa bağımsız aday olarak devam etme kararı aldı.
Eski Vali Mario Cuomo'nun oğlu olan Andrew Cuomo, New York siyasetinde uzun bir geçmişe sahip. Cuomo, 1997-2001 yılları arasında Clinton yönetiminde Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı, 2007-2010 arasında New York Başsavcısı ve 2011-2021 arasında New York Valisi olarak görev yaptı.
Ağustos 2021'de, cinsel taciz iddiaları nedeniyle valilikten istifa etti. 2022'nin başlarında ise delil yetersizliğinden dava kapatıldı.
Cuomo, kampanyasında yönetim tecrübesini ön plana çıkarıyor ve şehri "uygun fiyat, güvenlik ve fırsat krizi" içinde olarak tanımlıyor.
POLİS SAYISINI ARTIRACAK
Newsweek gazetesinin haberine göre vaatleri arasında şehir polis teşkilatına 5 bin yeni memur eklemek, gelecek 10 yıl içinde 500 bin yeni konut inşa etmek ve bunların üçte ikisini uygun fiyatlı hâle getirmek bulunuyor.
Ayrıca, düşük gelirli sakinler için sağlık ve ulaşım sübvansiyonlarını genişletmeyi, mülk vergilerinde yüzde 2'lik bir tavan uygulamayı ve evden çıkarma süreçlerine karşı kiracı korumalarını artırmayı hedefliyor.
Cuomo, rakibi Mamdani'yi tecrübesizlikle eleştirerek, "New York kültürünü, New York değerlerini, 11 Eylül'ün ne anlama geldiğini anlamıyor" dedi.
CUMHURİYETÇİLERİN ADAYI: CURTIS SLIWA
Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olan Curtis Sliwa, New York'ta suçla mücadele etmek amacıyla kurduğu "Guardian Angels" (Koruyucu Melekler) adlı gönüllü ekibiyle tanınıyor.
Kendisini popülist olarak tanımlayan Sliwa, aynı zamanda bir radyo programı sunucusu.
Sliwa, 1979'da Bronx'ta bir McDonald's restoranında gece müdürü olarak çalışırken Guardian Angels'ı kurdu. Silah taşımayan grup, özellikle metro sistemindeki devriyeleriyle ün kazandı.
Ancak grup, kanunsuzluğu sürdürmekle, ırkçılıkla ve göçmenleri şeytanlaştırmakla suçlanıyor. Sliwa, 1992'de grubun tanıtımını artırmakiçin bazı suçları uydurduğunu itiraf etmişti.
YASA DIŞI SİLAHLARA KARŞI ÇALIŞACAK
El Cezire'nin haberine göre Sliwa, kampanyasının merkezine kamu güvenliğini, özellikle de toplu taşıma sistemindeki güvenliği koyuyor.
New York Polis Departmanı'na 7 bin yeni memur almayı ve yasa dışı silah taşıyıcılarını, tekrar suç işleyenleri ve şiddet suçlularını hedef alan "önleyici ve müdahaleci polis stratejilerini" geliştirmeyi vaat ediyor.
Ayrıca, uygun fiyatlı konut programlarını koordine etmek için mevcut sistemi elden geçireceğini belirtiyor.
Hayvan hakları savunucusu olan Sliwa, hayvanların korunmasını da kampanyasının önemli bir parçası hâline getirdi.
Seçim tartışmaları sırasında rakiplerine sert eleştiriler yönelten Sliwa, "Zohran, senin özgeçmişin bir kokteyl peçetesine sığar; Andrew, senin başarısızlıkların ise New York'taki bir halk kütüphanesini doldurur" ifadelerini kullandı.
BU SEÇİM TRUMP İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
New York belediye başkanlığı seçimi, ABD Başkanı Donald Trump için de büyük önem taşıyor. Şehir, Trump'ın bir iş insanı olarak kimliğinin önemli bir parçası.
Mamdani'nin önerdiği vergi artışları, Trump ailesinin ticari çıkarlarını doğrudan etkileyecek.
Trump, Mamdani'yi "yüzde 100 fanatik bir komünist" olarak nitelendiriyor. Mamdani'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama emri çıkardığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu şehre gelmesi hâlinde tutuklama sözü vermesi, Trump ile ilişkilerini daha da gerginleştiriyor.
Öte yandan Trump, seçimlerden hemen önce Cuomo'ya oldukça ölçülü bir destek verdi ve "Dürüst olmak gerekirse Cuomo hayranı değilim ama kötü bir Demokrat ile bir komünist arasında seçim yapmak gerekirse her zaman kötü bir Demokrat'ı seçerim" dedi.
"NE OLURSA OLSUN TRUMP KAZANÇLI ÇIKACAK"
Politico dergisine göre, seçim sonucu ne olursa olsun Trump kazançlı çıkacak.
Mamdani'nin kazanması durumunda Trump, onu şeytanlaştırarak ilerici Demokratların iktidara geldiğinde neler olduğunun olumsuz bir örneği olarak kullanabilecek.
Cuomo'nun kazanması durumunda ise Adalet Bakanlığının Kongre'ye yalan ifade verdiği şüphesiyle yürüttüğü soruşturma, Trump'ın elinde bir baskı aracı olacak.
Trump, dün yaptığı açıklamada, sol çizgideki aday Mamdani'nin rakibi Cuomo için destek çağrısı yaptı. Trump, Mamdani seçilirse fonları kesmekle tehdit etti.
