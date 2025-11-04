ZOHRAN MAMDANİ KİMDİR?

Uganda ve Hindistan kökenli olan Mamdani, kendisini bir sosyalist olarak tanımlıyor. Mamdani'nin ailesi, o beş yaşındayken Uganda'dan kısa bir süreliğine Güney Afrika'ya, iki yıl sonra da New York'a yerleşti. Annesi Mira Nair, tanınmış bir Hint asıllı Amerikalı film yapımcısı; babası Mahmud Mamdani ise Hindistan doğumlu Ugandalı bir akademisyen.

Mamdani, kendi yetiştirilme tarzını "imtiyazlı" olarak nitelendiriyor. Siyasete atılmadan önce düşük gelirli insanların evden çıkarılmasını önlemek için çalışan Mamdani, 2020'de New York Meclisi'ne seçildi.

KİRA ARTIŞLARINI DONDURACAK

Konut krizi, Mamdani'nin kampanyasının temel taşını oluşturuyor. Kirası sabitlenmiş 1 milyon daire için kira artışlarını dondurmayı, uygun fiyatlı konut sayısını artırmayı ve özel mülk sahiplerine yönelik denetimleri sıkılaştırmayı vaat ediyor.

Ayrıca, şehrin her idari bölgesinde belediyeye ait mağazalar açmayı, otobüsleri ücretsiz hâle getirmeyi, beş yaşın altındaki tüm çocuklar için okul öncesi eğitimi ücretsiz yapmayı ve asgari ücreti 16,50 dolardan 30 dolara çıkarmayı planlıyor.

Mamdani, yılda 1 milyon dolardan fazla kazananlardan yüzde 2'lik sabit vergi almayı ve kurumlar vergisini artırmayı hedefliyor.

VAATLERİN MALİYETİ 7 MİLYAR DOLAR

The New York Times'ın hesaplamalarına göre, Mamdani'nin vaatlerinin yıllık maliyeti yaklaşık 7 milyar doları buluyor.

Mamdani ise şirketlere ve varlıklı vatandaşlara yönelik vergi artışlarıyla şehir hazinesine yaklaşık 9 milyar dolar ek gelir sağlamayı öngörüyor. Mamdani'nin politikaları, özellikle iş dünyasından ve muhafazakâr çevrelerden tepki çekiyor.

Yatırımcı Bill Ackman, X hesabından yaptığı paylaşımlardan birinde, Mamdani'nin "işletme karşıtı politikalarının ve yüksek kurumlar vergisinin New York'taki istihdamı bitireceğini ve şirketlerin kaçmasına neden olacağını" belirtti.

Bunun yanı sıra Mamdani'nin Filistin haklarını uzun süredir desteklemesi, İsrail lobisine yakın çevrelerde endişe yaratıyor.