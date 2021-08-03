New York'tan aşı zorunluluğu kararı

ABD’nin New York eyaletinde Belediye Başkanı Bill de Blasio düzenlediği basın toplantısında aşı zorunluluğu kararını açıkladı.

De Blasio, bir dizi kapalı mekan için aşı yapılmasını zorunlu kılındığını bildirdi.

Bununla birlikte, çalışanların ve kapalı restoran, spor salonları ve eğlence merkezlerinin müşterilerinin aşılarının kanıtlanmasının isteneceğini aktardı.

13 EYLÜL İTİBARIYLA YAPTIRIM UYGULANACAK

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio tarafından açıklanan kararın 16 Ağustos’ta yürürlüğe gireceği aktarılırken, 13 Eylül itibarıyla kurala uymayanlara yaptırım uygulanacağı bildirildi.

De Blasio, alınan kararın delta varyantının yayılmasıyla mücadele etmek için artan bağışıklığı teşvik edeceğini söyledi.

De Blasio, şehrin Eylül ayı ortasında işletmeleri uygunluk açısından denetlemeye başlayacağını da sözlerine ekledi.

Açıklanan verilere göre 3 Ağustos itibarıyla New York City vatandaşlarının yüzde 66.2’si iki doz aşı oldu.

Ancak hızla yayılan delta varyantı nedeniyle yeni vakalar da artıyor. Son 4 haftada New York’taki testlerde çıkan vakaların yüzde 72’sini delta varyantı oluşturuyor.