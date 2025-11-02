New York'un gözü genç, Müslüman bir solcuda: Zohran Mamdani ve rakipleri

ABD'nin New York eyaletinde 4 Kasım'da belediye seçimleri yapılacak. Seçilmesi halinde eyaletin ilk Müslüman belediye başkanı olacak Zohran Mamdani, Filistin'e verdiği destekle öne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump, bu seçimi yakından takip ediyor. Çünkü “küçük komünist” olarak nitelendirdiği Mamdani'nin karşısında duruyor. Trump, New Yorklular bir “komünist” seçerse federal fonları çekmekle tehdit ediyor. New York'ta seçmenler, 25 Ekim'de erken oy kullanma sürecine girmişti. İlk dört günde 300 bini aşkın seçmenin sandığa gitmesi, yarışın yüksek katılımla sonuçlanacağına işaret ediyor. Quinnipiac Üniversitesinin 23-27 Ekim tarihlerinde yaptığı ankete göre, seçmenlerin yüzde 43'ü Mamdani'yi, yüzde 33'ü Cuomo'yu, yüzde 14'ü ise Sliwa'yı destekliyor.

ZOHRAN MAMDANİ KİMDİR?



Haziran ayında Demokrat Parti ön seçimlerinde sürpriz bir zafer kazanarak belediye başkanlığı için en güçlü aday haline gelen 34 yaşındaki Zohran Mamdani, daha önce kamuoyunda pek tanınmıyordu.



Elit bir aileden gelen ve kendini "demokratik sosyalist" olarak tanımlayan Mamdani, Uganda'da Hint kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve 7 yaşından beri Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. 2018 yılında Amerikan vatandaşlığına kabul edildi.



Seçilirse, New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olacak.



Mamdani, 8,5 milyon nüfuslu şehirde hızla artan yaşam maliyetine odaklanan kampanyası sayesinde, genç ve göçmen seçmenlerden oluşan güçlü bir tabana sahip.



Kampanyalarında New York'ta yaşamın "çok pahalı ve çok zor olduğunu" vurgulayan Mamdani, barınma ve yaşam maliyetini azaltmaya yönelik çözümlere odaklanıyor. Tüm çocuklar için ücretsiz kreş, sübvanse edilen konutlarda kira dondurma, ücretsiz toplu taşıma otobüsleri ve belediye tarafından işletilen marketler sözü veriyor.



Filistin davasının uzun süredir destekçisi olan Mamdani, son aylarda antisemitizmi yüksek sesle kınamaya da özen gösterdi.



Öte yandan siyasete girmeden önce Mamdani, “Young Cardamom” takma adıyla rap dünyasına kısa bir giriş yaptı.

Andrew Cuomo

CUOMO: TACİZ SKANDALINA KARIŞTI



New York eyaletinin eski valisi Andrew Cuomo, 2021'de istifasına yol açan cinsel taciz skandalından sonra geri dönüş yapmayı umuyor. Savcılık o dönem, Cuomo'nun kendi ofisindeki personel de dahil birçok kadına cinsel tacizde bulunduğunu tespit etmişti.

New York başsavcısı ve Başkan Bill Clinton'ın yönetiminde görev yaptığı dönemler de dahil olmak üzere, politikadaki onlarca yıllık deneyiminden yararlanan 67 yaşındaki Demokrat, bağımsız aday olarak belediye başkanlığı için merkezci bir kampanya yürüttü.



New York Polis Departmanı'na 5 bin yeni memur alacağına dair söz vererek, kamu güvenliğini öncelikli hale getirdi.



Cuomo ayrıca, farklı gelir düzeylerine sahip sakinler için yeni konutlar inşa edilmesini, sınıfların daha küçük hale getirilmesini ve daha uygun fiyatlı sağlık hizmetlerine erişimin artırılmasını önerdi.



Covid-19 pandemisini de kapsayan on yıllık valilik döneminde, eyaletteki huzurevlerinde ölenlerin sayısını olduğundan az gösterdiği için eleştirilere maruz kalmadan önce, liderliği övgüyle karşılanmıştı.



Cuomo, ünlü ABD'li siyasi ailenin varisi Kerry Kennedy ile evliydi.



