New York'un ilk Müslüman belediye başkanı göreve başladı

ZOHRAN MAMDANİ KİMDİR?

Zohran Mamdani, ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim oldu. CBS News'ün verilerine göre seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" oldu. Seçimde Mamdani, 1 milyon 39 bin oy aldı.

Mamdani'nin müzik sahnesinden siyasete uzanan sıra dışı hikayesi, yalnızca ABD'nin değil dünya kamuoyunun da ilgisini çekti. Mamdani, Uganda doğumlu Hint asıllı Müslüman bir Amerikalı. Henüz 34 yaşında olan Mamdani, ABD'de özellikle demokratların geleceği olarak görülüyor.

1991'de Uganda'da dünyaya gelen Mamdani'nin ABD serüveni, 7 yaşındayken ailesiyle New York'a taşımasıyla başladı, eğitimini burada tamamladı. Filistin'e Adaleti Destekleyen Öğrenciler adlı bir topluluk kurdu.

Annesi Mira Nair, tanınmış bir Hint asıllı Amerikalı film yapımcısı; babası Mahmud Mamdani ise Hindistan doğumlu Ugandalı bir akademisyen. Anne ve babası da Harvard mezunu.

Suriyeli sanatçı Rama Duwaji ile evli olan Mamdani, siyasete atılmadan önce düşük gelirli ev sahipleri için konut danışmanlığı yaptı. 2017'de Amerika Demokratik Sosyalistleri'ne katılarak siyasete adım atmış oldu. 2020'de meclis üyesi seçildi.

Siyasi stratejistler Mamdani'nin yükselişini sosyal medyayı aktif kullanmasına, genç yaşı nedeniyle gençlerde karşılık bulmasına ve tabandan gelen örgütlenmesiyle kitleleri harekete geçirmesine bağlıyor.