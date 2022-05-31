New York’un Notre Dame’ında 2 milyon dolarlık soygun: Tarihi altın mişkan çalındı

ABD polisi, kimliği belirlenemeyen kişi ve kişilerce New York'ta bir kilisenin mihrabından 2 milyon dolarlık (yaklaşık 33 milyon lira) altın bir mişkanın çalındığını ve bir melek heykelinin kafasının koparıldığını duyurdu.



Çadır tapınak olarak da adlandırılan mişkan, çölde Hz. Musa tarafından inşa edilen taşınabilir ibadet yerine deniliyor.



Brooklyn'in Park Slope semtindeki "Notre Dame" olarak bilinen St Augustine'deki Roma Katolik Kilisesi’ndeki olayın, geçen Perşembe 18.30 ile Cumartesi 16.00 arasında meydana gelmiş olabileceği açıklandı. Bununla birlikte kilisenin papazı, hırsızlık esnasında binanın kapalı olduğunu ve kilisenin güvenlik sistemi tarafından kaydedilen kamera kayıtlarının da çalındığını söyledi.

NEFRET SUÇU OLARAK NİTELENDİRİLDİ



Brooklyn Piskoposluğu, söz konusu olayı “küstahça bir saygısızlık ve nefret suçu” olarak nitelendirdi. Piskoposluk, hırsız veya hırsızların, görünüşe göre uzman bir testereyle metal bir koruyucu kasayı keserek kilisenin 1890'lardaki açılışına tarihlenen eserle birlikte kaçtığını aktardı.



Tarihi mişkanın çalındığı kilisede, bir melek heykelinin de kafası koparıldı.

Yetkililer, çalınan eserin kutsal komünyon öğelerini içerdiğini, 18 ayar altından yapıldığını ve mücevherlerle süslenmiş oldığını açıkladı. Eserin değerinin 2 milyon dolar olduğu belirtildi. Piskoposluk, aynı zamanda tarihi ve sanatsal değeri nedeniyle eserin yerinin doldurulamaz olduğunu vurguladı.



Diğer taraftan, kilisenin web sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, mişkan 1895 yılında inşa edildi, 1952 ve 2000 yıllarında iki kez restore edildi.



Eser, “Elektronik olarak çalıştırılan hırsızlığa karşı korumalı bir kasa ve etrafını tamamen çevreleyen 3 cm kalınlığında çelik levhalar içeren,“kendi güvenlik sistemiyle korunan, ülkedeki en pahalı mişkanlarıdan biri ve şaheser”olarak tanımlanıyor.



Öte yandan Piskoposluk, mişkanın yanındaki melek heykellerinin başlarının kesildiğini açıkladı. Rahiplerin ayin için hazırlandığı kutsal alandaki bir kasa da açıldı, ancak içeride hiçbir şey yoktu.