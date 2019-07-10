CNN'in haberine göre, Niagara Parkı güvenlik görevlileri, yaklaşık 57 metre yükseklikten, şelale sularının oluşturduğu nehre düşen kişinin yaralı kurtarıldığını bildirdi.



Nehrin kenarında bir kaya parçasının üzerinde bulunan ve mucizevi şekilde hayatta kaldığı belirtilen adamın, tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.



ABD-Kanada sınırındaki Ontario Gölüne dökülen Horseshoe (Atnalı), American ve Bridal Veils adlı şelalelerin oluşturduğu Niagara Şelaleleri her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor.



Şelalelerin en büyüğü "Kanadalı" lakaplı Horseshoe'dan saniyede 2,3 milyon litre su 50 metreyi aşkın yükseklikten dökülüyor.



"Gökkuşağı" olarak da adlandırılan 290 metre genişliğe, 56 metre yüksekliğe sahip "American" Şelalesi'nden saniyede yaklaşık 530 bin litre su büyük gürültüyle Ontario Gölü'ne boşalıyor.



Niagara Şelaleleri'nin en küçüğü "Ay" lakaplı Bridal Veils'in ise 17 metre genişli ve 55 metre yüksekliği bulunuyor.