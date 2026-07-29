"Nightcall" ile hafızalara kazınmıştı. DJ Kavinsky, Paris'te ölü bulundu

Fransız DJ ve elektronik müzik sanatçısı Kavinsky (Vincent Belorgey), Fransa 'nın başkenti Paris'te ölü bulundu.

BFM TV ile Le Figaro gazetesinin haberine göre, elektronik müzik dünyasının tanınan isimlerinden Kavinsky'nin ölümüne ilişkin resmi makamlar tarafından henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı.

“NIGHTCALL” İLE DÜNYA ÇAPINDA TANINDI

Kavinsky, 2010 yılında yayımladığı "Nightcall" adlı parçasıyla uluslararası üne kavuştu. Şarkı, özellikle sinema ve popüler kültürde geniş yer bulurken sanatçının kariyerindeki en önemli eserlerden biri olarak öne çıktı.

PARİS OLİMPİYATLARI'NDA SAHNE ALMIŞTI

Fransız sanatçı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde de sahne alarak milyonlarca izleyiciye ulaşmıştı.

Kavinsky'nin ölüm nedeni hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.