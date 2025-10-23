Nijer'de Amerikalı pilot kaçırıldı: DAEŞ şüphesi

Afrika'da insani yardım ve misyonerlik faaliyetleri yürüten uluslararası evanjelik kuruluş olan "Serving In Mission (SIM)" için çalışan 48 yaşındaki sivil pilot Kevin Rideout, Niamey'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında kaçırıldı.



ABD'nin Niamey Büyükelçiliği, yayımladığı güvenlik uyarısında, büyükelçilik çalışanları ve ailelerinin tüm seyahatlerinde zırhlı araç kullanımının zorunlu olduğu belirtildi.



Uyarıda, büyükelçilik personeli ile ailelerinin restoran ve açık hava pazarları gibi yerlere gitmelerinin yasaklandığı kaydedildi.



Olayı henüz üstlenen olmasa da Rideout'un DAEŞ'in Afrika kolu tarafından kaçırılmış olabileceği belirtiliyor.



Örgüt, Agadez bölgesinde 11 Ocak'ta Avusturya vatandaşı sivil toplum örgütü çalışanı Eva Gretzmacher (73), 13 Nisan'da da İsviçre vatandaşı eğitimci Claudia Abbt'i (67) kaçırmıştı.



Gretzmacher ve Abbt'tan bir daha haber alınamamıştı.