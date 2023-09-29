Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 12 asker öldü

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Niamey'e 200 kilometre mesafede yer alan, Tillaberi bölgesindeki Kandadji kentinde kimliği belirlenemeyen motosikletli kişiler ordu mevzilerine saldırdı.



Saldırıda 7 asker hayatını kaybetti, saldırıya uğrayan birliğe takviye için yola çıkan 5 asker de trafik kazasında yaşamını yitirdi.



Teröristlerle girilen çatışmada yaklaşık 100 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlerin silah ve motosikletlerine el konuldu.



Ülkede ağustosta Tillaberi bölgesinde 2 ayrı kentte düzenlenen 2 ayrı terör saldırısında da toplamda 29 asker yaşamını yitirmişti.



Tillaberi, "3 ülke sınırı" olarak bilinen Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ortak paylaştığı sınır hattında yer alıyor.



Söz konusu sınır hattı, El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların sık sık saldırısına uğruyor.

