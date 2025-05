Nijer'de saldırı: En az 10 asker öldürüldü

Nijer Devlet radyosu Voice of the Sahel’in Salı günü aktardığına göre, Dogondoutchi bölgesindeki Dogon Kiria köyü yakınlarında gerçekleşen saldırıda 10 asker öldürüldü. Saldırıda ayrıca biri ağır olmak üzere 7 asker yaralandı.



Açıklamada ayrıca, "çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği" ve bazı işbirlikçilerin yakalandığı belirtildi. Olayın ardından Dosso Valisi Albay Bana Alhassane, bölgeye giderek kurbanların ailelerine taziyelerini iletti.



Aynı bölgede, Ekim 2019’da da iki Nijerli asker benzer bir saldırıda hayatını kaybetmişti.



Ayrıca pazartesi akşamı, ülkenin güneydoğusundaki Diffa şehri de Nijerya merkezli cihatçı örgüt Boko Haram’a bağlı unsurlar tarafından hedef alındı. Diffa Bölge Valisi Tümgeneral İbrahim Mahamadou Bagadoma’ya göre, saldırıda iki polis noktası hedef alındı. Can kaybına ilişkin bilgi verilmezken, polisin ordu desteğiyle saldırıyı püskürttüğü açıklandı.



Afrika’nın Kamerun, Çad, Nijer ve Nijerya'dan oluşan Çad Gölü havzasını kapsayan bölgesinde on yılı aşkın süredir çatışmalar devam ediyor.